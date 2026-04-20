FT: Німеччина і Франція виступають проти прискореного членства в ЄС для України. Натомість пропонують «символічні» пільги

Німеччина та Франція виступають проти ідеї прискореного членства для України в Європейському Союзі. Натомість вони закликали надати Україні «символічні» пільги на етапі підготовки до вступу, які виключатимуть субсидії для сільського господарства та право голосу.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела та документи, з якими ознайомились журналісти.

Пропозиції Німеччини і Франції викладені в двох окремих документах. Двоє високопосадовців з Європейської комісії сказали, що загальний зміст документів, «імовірно», буде близьким до остаточної пропозиції ЄС для України.

Німеччина наполягає на статусі «асоційованого членства». За нього Україна братиме участь у зустрічах міністрів (Ради ЄС) та лідерів країн (Європейської ради), але не матиме права голосу та не матиме «автоматичного поширення дії» спільного бюджету ЄС на неї. У цій пропозиції йдеться, що новий статус матиме «символічну силу через назву» та може бути наданий шляхом політичного рішення лідерів ЄС, що дозволить уникнути «тривалих процедур».