У Пекіні на півмарафоні роботи бігли з людьми. І встановили світовий рекорд

Понад сто роботів-гуманоїдів китайського виробництва пробігли сусідніми доріжками з 12 тисячами чоловіків і жінок на ​півмарафоні в Пекіні 19 квітня.

Про це пише Reuters.

Перша спроба таких перегонів минулого року була сповнена невдач, і більшість роботів не змогли фінішувати. Минулорічний робот-чемпіон показав час 2 години і 40 хвилин, що більше як удвічі перевищує найкращий людський час.

Цьогорічн контраст був разючим. Кількість роботів-учасників зросла з 20 до понад 100, а кілька роботів-лідерів виявилися помітно швидшими за професійних спортсменів, випередивши переможців-людей більш ніж на 10 хвилин. Також, на відміну від минулого року, майже половина роботів долала складнішу місцевість автономно — без дистанційного керування операторів.

Робот-переможець, розроблений китайським брендом смартфонів Honor (частина Huawei), фінішував у забігу за 50 хвилин 26 секунд — це на 6 хвилин 12 секунд швидше за світовий рекорд у півмарафоні, що в березні встановив угандійський бігун Джейкоб Кіплімо в Лісабоні. Роботи Honor посіли три місця на подіумі. Всі вони були автономні і встановили світові рекорди.