Про те, як Україна намагається продати Одеський припортовий завод — один з найбільших виробників добрив у Європі, збудований ще за радянських часів, розповідає The New York Times. Стартова ціна на аукціоні торік становила $100 мільйонів, але жодного покупця так і не знайшлося. Причини — пошкодження від російських ударів і тягар корупційних скандалів: окремі справи про розкрадання досі розслідують. Приватизація заводу — частина ширшої програми, за якою Київ виставляє на продаж майже 3 000 держпідприємств, щоб наповнити бюджет і модернізувати економіку перед інтеграцією із Заходом. «Що швидше продамо, то краще», — каже заступниця міністра економіки Дарія Марчак.

Голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха, який займається продажем заводу, називає його «неймовірно цікавим активом», особливо з огляду на зростання світових цін на добрива через війну на Близькому Сході, і планує новий аукціон на літо. За його словами, чотири потенційні інвестори — троє із Заходу та один з Близького Сходу — вже підписали угоди про нерозголошення. Головна проблема — небажання іноземців вкладати гроші в обʼєкти, які завтра можуть знищити російські ракети. Наталуха вважає, що інвестор з «правильним прапором» — тобто з країни, чия вага здатна стримати Росію від ударів, — міг би зменшити цей ризик. Утім, Росія вже атакувала в Україні й американські компанії. «Це складний актив, але він відкриває багато можливостей», — підсумовує він.

Ставки Путіна на перемогу у війні провалилися одна за одною, пише колишній міністр оборони Великої Британії Ліам Фокс для The Telegraph. Росія розраховувала на слабку і стомлену Європу, коливання Трампа та швидку перемогу — натомість отримала економічну кризу, яку вже важко приховати. Він зазначає, що ВВП Росії, що у 2023—2024 роках ріс на 4—5%, був штучним: його тягнули лише колосальні військові витрати. Тепер МВФ прогнозує зростання лише на 1% у 2026 році. А дефіцит держбюджету 2025-го виявився у пʼять разів більшим за план. Прибуток «Роснєфті» за девʼять місяців минулого року впав на 70%.

Певний тимчасовий порятунок для Москви дала війна на Близькому Сході, бо завдяки стрибку цін на нафту Росія отримує приблизно $150 мільйонів додаткових доходів на день. Проте за щоденних витрат на війну у $550—900 мільйонів навіть цей бонус не перекриває потреби фронту. Саме тому автор статті вважає, що зараз найкращий момент, щоб сильніше закрутити Москві гайки. Він закликає Британію активніше перехоплювати російські танкери тіньового флоту, щоб позбавити Кремль нафтових доходів. Цього року Путін зіткнеться зі стратегічним середовищем, яке буде значно ворожішим, ніж він очікував, коли його танки перетнули кордон України в лютому 2022 року, підсумовує Фокс.

