Голова Міжнародного енергетичного агентства вважає, що в Європі авіаційного пального залишилось на шість тижнів

У Європі запасів авіаційного пального залишилося «приблизно на шість тижнів». Якщо через війну на Близькому Сході поставки енергоносіїв залишатимуться заблокованими, то незабаром через брак пального доведеться скасовувати рейси.

Про це в інтервʼю Associated Press заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.

За словами Бірола, чимало урядовців кажуть, що якщо Ормузьку протоку не відкриють до кінця травня, то багато країн (особливо зі слабшою економікою) зіткнуться з величезними викликами — починаючи від високої інфляції і закінчуючи економічною рецесією.

Також Бірол виступив проти так званої системи плати за прохід протоки, яку Іран просуває на мирних переговорах зі США і вже застосував до деяких суден. Він сказав, що така схема ризикує створити прецедент, який потім можуть застосувати до інших водних шляхів, включно із життєво важливою Малаккською протокою між Малайзією, Індонезією і Сінгапуром.

За словами Біроля, у Перській затоці чекають понад 110 танкерів, завантажених нафтою, і понад 15 суден зі зрідженим природним газом — вони могли б допомогти полегшити енергетичну кризу, якби мали можливість вийти через Ормузьку протоку на світові ринки. Проте він додав, що цього недостатньо.

Навіть якщо мирну угоду укладуть, пошкодження енергетичних обʼєктів внаслідок війни означає, що мине багато місяців, перш ніж відновляться доконфліктні рівні виробництва. Наразі пошкоджені понад 80 ключових обʼєктів у регіоні, з них понад третину — із серйозними або дуже серйозними пошкодженнями. Бірол вважає, що знадобиться до двох років, аби повернутися до довоєнних рівнів виробництва.