США вивели останні війська із Сирії. Усі американські бази взяла під контроль сирійська армія

Міністерство закордонних справ Сирії повідомило, що 16 квітня США передали під сирійський контроль останні військові обʼєкти, які займали американські війська. США остаточно вивели наземні війська, які відправляли до країни з 2015 року для боротьби з «Ісламською державою».

Останньою американці залишили авіабазу Касрак у Сирійському Курдистані. Вона була найбільшим стратегічним опорним пунктом міжнародної коаліції під керівництвом США. В останні місяці вона служила логістичним центром для конвоїв і військової техніки, що прямували до Іраку.

Кореспондент AFP поблизу міста Камишли бачив колону американської військової техніки, що прямувала до іракського кордону. Джерела на місцях повідомляють, що евакуацію провели, чітко дотримуючись плану. Війська, що відступали, офіційно передали базу 60 дивізії сирійської армії.

Виведення військ відбулося за графіком, який почав діяти в лютому 2026 року — після того, як центральний уряд Сирії взяв під повний контроль автономію Сирійський Курдистан (Рожаву). Там США багато років підтримували Сирійські демократичні сили.