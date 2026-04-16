У поїзді «Укрзалізниці» народилася дитина. Через це він позапланово зупинився у Фастові

У потязі Івано-Франківськ — Черкаси вранці 16 квітня народилася дитина. Через пологи поїзд мусив позапланово зупинитися у Фастові, де на пероні чекали парамедики.

Про це розповіли в «Укрзалізниці».

Малюк з’явився на світ за кілька хвилин до прибуття до Фастова. Домедичну допомогу надали поїзна бригада та пасажири.

В «Укрзалізниці» кажуть, що стан матері й дитини на момент висадки — задовільний.

«Такі зупинки зараз не рідкість через загрозу дронів, але цього разу привід був значно приємніший. […] Прикмет на такий випадок багато, але ми просто побажаємо малюку рости здоровим і якнайшвидше повернутися до наших дитячих вагонів — зустрінемо вже як свого», — написали в «Укрзалізниці».