«Ми не можемо втратити Україну з поля зору». Світові медіа про російсько-українську війну 15 квітня

«Ані сніг, ані дощ, ані російські керовані авіабомби не зупиняють 37-річного Олексія Клочковського на його звичному маршруті. Протягом чотирьох років він доставляє посилки поблизу лінії фронту на Харківщині. Російські удари спалили три його вантажівки, а сам він неодноразово ледь не загинув через обстріли, наземні міни та дрони. Олексій визнає, що стрес супроводжує його постійно, але за природою залишається життєрадісним. «Чесно кажучи, я не знаю, що могло б мене зупинити, — сказав він із посмішкою. — Можливо, тільки куля». Так починається матеріал The New York Times про водія «Нової пошти», який вважає свою роботу не просто заробітком, а місією. Він каже, що працює для людей, яким більше нікуди йти та для яких пошта — це єдиний зв’язок із зовнішнім світом.

Олексій прокидається о восьмій ранку (каже, що двічі відкладає будильник) і вмикає кавоварку. Він одягає один зі своїх численних спортивних костюмів Nike, випиває горнятко кави та вирушає в дорогу. Чоловік раз у раз поглядає на годинник — він сам установив собі суворий графік. По лобовому склу його вантажівки змійкою в’ється велика тріщина від уламка, у кабіні поруч із іграшковим пацюком висять освіжувачі повітря у формі черепів. У дверцятах з боку водія лежить аптечка для надання допомоги при травмах: там є два турнікети, гемостатики та сильні знеболювальні. «Ніколи не знаєш, коли вони можуть знадобитися», — каже він.

Він їздить без музики. Навушник у правому вусі — лише для телефонних дзвінків. «Я завжди тримаю ліве вухо відкритим, щоб чути дрони», — пояснює Олексій. За його словами, це врятувало йому життя влітку, коли один з дронів пролетів над головою. Олексій зупинився, і той вибухнув просто перед ним. «Якби грала музика, ми б із вами зараз навряд розмовляли», — додає він. Чоловік змінив і стиль водіння. До війни він стежив за дорогою, знаками та спідометром. А тепер? «Дивишся вгору, дивишся у всі боки, шукаєш дрон, шукаєш ракету, — каже він. — Іноді ж найбезпечніше — це тиснути на газ».

Щоб Україна не відійшла на другий план через війну на Близькому Сході та мала ресурси, європейці обіцяють наростити підтримку її військових зусиль. Про це пишуть The New York Times і Deutsche Welle. Учасники сьогоднішньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») в Берліні наголосили, що Росія намагається використати ситуацію, аби послабити підтримку України, тому постачання зброї має залишатися безперервним, особливо систем ППО.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще двох матеріалів.