Військові США заявили про повну морську блокаду Ірану. Незабаром після цього Трамп сказав, що «назавжди відкриває Ормузьку протоку».

Американські військоі стверджують, що США організували повну морську блокаду Ірану. Президент США Дональд Трамп пізніше заявив, що «відкриває Ормузьку протоку».

За словами командувача Центральним командуванняя Збройних сил США бреда Купера, «блокада іранських портів повністю реалізована, оскільки сили США зберігають морську перевагу на Близькому Сході».

«За оцінками, 90% економіки Ірану залежить від міжнародної морської торгівлі. Менш ніж за 36 годин після запровадження блокади сили США повністю зупинили економічну торгівлю морем — як до Ірану, так і з нього», — написав він.

WSJ з посилання на американського чиновника писав, що США з початку блокади військово-морські сили США перехопили вісім нафтових танкерів, що заходили або виходили з іранських портів. У всіх випадках американські війська звʼязалися з екіпажем по радіо та наказали їм змінити курс.

Інші джерела WSJ повідомили, що за першу добу блокади Ормузькою протоокою пройшло близько 20 суден. Серед них були вантажні, контейнерні та танкерні судна, що заходять у Перську затоку та виходять з неї.

Вже після цих повідомлень Трамп в TruthSocial написав наступне: «Китай дуже радий, що я назавжди відкриваю Ормузьку протоку. Я роблю це для них також — і для всього світу. Така ситуація ніколи більше не повториться. Вони домовилися не постачати зброю до Ірану».