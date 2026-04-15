Став відомий каст фільму «Володар перснів: Полювання на Голума»

Студія Warner Bros. на CinemaCon офіційно представила акторський склад фільму «Володар перснів: Полювання на Голума», який вийде в кінотеатрах 17 грудня 2027 року.

Енді Серкіс, який продюсує фільм, знову зіграє Голума / Смеагола, Ієн Маккеллен повернеться до ролі Гендальфа, Елайджа Вуд — Фродо Торбина (Бегінза), а Лі Пейс — Трандуїла.

Серед новачків: Кейт Вінслет у ролі Марігол та Лео Вудалл у ролі Галварда. Джеймі Дорнан також зіграє Блукача (він же Арагорн).

Фільм розповість про пошуки спотвореного гобіта у роки, що передували першій частині трилогії — «Володар перснів: Братство персня». Над адаптацією твору Джона Толкіна працюють сценаристки оригінальної трилогії Френ Волш і Філіппа Боєнс разом із Фібі Гіттінс та Арті Папагеоргіу.