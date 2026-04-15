Російські хакери зламали понад 170 поштових скриньок українських прокурорів і слідчих за останні місяці

Російські хакери зламали понад 170 поштових акаунтів українських прокурорів і слідчих за останні місяці. Також під удар потрапили посадовці з країн НАТО та Балкан.

Про це пише Reuters з посиланням американо-британських кібердослідників Ctrl-Alt-Intel, які виявили файли.

На одному з серверів кіберфахівці виявили журнали атак і тисячі викрадених листів. Загалом хакери могли отримати доступ щонайменше до 284 скриньок у період із вересня 2024 року до березня 2026 року.

Експерти пов’язують атаку з російськими спецслужбами. Зокрема, вони підозрюють хакерів, відомих під назвою Fancy Bear, хоча остаточного підтвердження немає.

Серед цілей були Спеціалізована прокуратура у сфері оборони, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та тренінговий центр прокурорів у Києві, де зламали близько 44 скриньок.

Зокрема, хакери отримали доступ до пошти десятків співробітників цих установ. Наприклад, під атакою була колишня керівниця АРМА Ярослава Максименко, а також заступник директора Навчального центру прокурорів Олег Дука.

Крім того, хакери зламали поштові скриньки Центральної міської лікарні в Покровську та скриньку, що належить фінансовому комітету міста.

Також зловмисники зламали щонайменше один акаунт у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Кіберфахівці вважають, що росіяни мали за мету або випередити розслідування російських шпигунів, або зібрати компромат на високопосадовців.

Урядова команда реагування на компʼютерні надзвичайні події України CERT-UA заявила, що знала про частину інцидентів і вже проводила перевірки.

Атака зачепила й інші країни. У Румунії зламали щонайменше 67 поштових акаунтів, пов’язаних із Військово-повітряними силами, зокрема на базах НАТО.

У Греції під атаку потрапили 27 скриньок Генштабу, включно з оборонними аташе за кордоном. Також зафіксували злами в Болгарії та Сербії, де постраждали місцеві чиновники, військові та науковці.