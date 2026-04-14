Росіяни дронами атакували Черкащину — загинув 8-річний хлопчик

Російська армія ввечері 14 квітня вдарила безпілотниками по Черкащині. Внаслідок атаки загинув 8-річний хлопчик.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Оновлено о 20:41. Ще 14 людей, серед яких дитина, отримали травми та перебувають у лікарнях. Трьом людям надали допомогу на місці. Рятувальники також евакуювали шестеро людей, повідомили у ДСНС.

Через падіння уламків пошкоджені щонайменше чотири багатоповерхові будинки.

Загалом над Черкащиною збили девʼять безпілотників.