Politico: Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія проти пришвидшеного вступу України до ЄС

Анастасія Зайкова
У Європейському Союзі не готові пришвидшувати вступ України — проти цього виступають Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Серед причин — побоювання, що розширення ЄС може посилити позиції популістів і призвести до складних національних референдумів.

Зокрема, у Франції тема вступу України може посилити позиції правих, таких як Жордан Барделла. У своїх кампаніях він може спекулювати на темі вступу України, аргументуючи це ризиками для робочих місць і витратами для бюджету.

Також у ЄС пам’ятають досвід розширення 2004 року. Тоді перед вступом Польщі у західних країнах активно обговорювали ризик «дешевої робочої сили», яка може витіснити місцевих працівників.

Окрема причина — досвід з Угорщиною. Після вступу країну неодноразово критикували за проблеми з демократією, зв’язки з Росією та блокування рішень ЄС, зокрема щодо підтримки України.

Крім того, великі держави наполягають, що процес вступу має залишатися «заснованим на заслугах» і не може пришвидшуватися з геополітичних причин.

Попри це частина країн, зокрема Швеція та Данія, підтримують швидший рух і виступають за завершення переговорів у найближчі роки.

  • Новообраний премʼєр Угорщини Петер Мадяр заявив 13 квітня, що не підтримує пришвидшений вступ України до блоку, бо в країні досі триває війна. Він стверджує, що лідери ЄС, з якими він вів переговори, думають так само, як і він: зараз прийняти Україну не можна.
  • На думку Мадяра, Україна має пройти весь переговорний процес про вступ до ЄС. Якщо це станеться, в Угорщині проведуть референдум стосовно членства України. Але політик вважає, що цього не відбудеться протягом найближчих 10 років.