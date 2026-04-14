Хочете потрапити на оплачуване стажування в «Бабелі»? Заповнюйте анкету просто зараз!

Фундація «Січ Медіа» відкрила набір на літню програму стажування в «Бабелі». Подати заявку можуть студенти четвертого курсу бакалаврату або магістратури за спеціальностями «журналістика», «комунікації», «політологія» чи суміжних напрямів, а також випускники та фахівці на початку карʼєри з досвідом від одного-двох років. Кандидати мають проживати в Україні.

Стажування триватиме два місяці — з 15 червня до 14 серпня. Ви будете працювати повний робочий день і готувати матеріали з найкращими журналістами та редакторами. Стипендія — $500 на місяць. Учасникам не з Києва компенсують витрати на переїзд і проживання.

Для заявки потрібні: резюме на одну сторінку (без фото, не у форматі Europass), мотиваційне відео до двох хвилин і два журналістські матеріали — опубліковані чи неопубліковані.

Дедлайн — 26 квітня о 23:59 за київським часом. Результати оголосять 18 травня. «Бабель» розглядає можливість продовжити стажування до шести місяців і взяти вас на роботу.

У програмі також беруть участь Frontliner, «Українська правда» та «Радіо Свобода». Умови участі ті самі.

Анкета та всі деталі за лінком: https://sichmedia.org/uk/summer-internship