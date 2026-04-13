Дослідження: Понад 60% дітей в Австралії досі мають доступ до соцмереж, попри заборону

В Австралії, попри обмеження, більше ніж 60% дітей досі мають доступ до соціальних мереж.

Про це йдеться в дослідженні Molly Rose Foundation та YouthInsight, передає Sky News.

Заборона на використання соцмереж для користувачів віком до 16 років в Австралії набула чинності в грудні 2025-го. Вона стала першою країною у світі, яка запровадила таку заборону. Проте дослідники зʼясували, що підлітки віком 12—15 років у країні досі користуються обмеженими платформами.

За даними дослідження, значна частина платформ фактично не вжила заходів для обмеження доступу. Дві третини користувачів YouTube, 61% підлітків у Snapchat і близько 60% користувачів Instagram і TikTok заявили, що їхні акаунти так і не видалили чи деактивували після введення нових правил.

Опитування показало, що 61% батьків дітей до 16 років помітили позитивні зміни в поведінці підлітків після заборони соцмереж — збільшення соціальної активності, покращення стосунків у сім’ї та більшу залученість дітей до спілкування з батьками.

Двоє з п’яти опитаних батьків помітили і негативний вплив, зокрема перехід дітей на альтернативні платформи, які менше регульовані, ніж офіційні.

Компаніям, які не слідкують за доступом дітей до платформ, загрожує штраф до $49,5 мільйона.

Дослідження проводилося онлайн з 12 по 31 березня.

Масова заборона соцмереж для дітей у світі

Після Австралії в січні Франція підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону соцмереж дітям до 15 років. Далі законопроєкт розгляне Сенат (верхня палата парламенту) — якщо він внесе якісь зміни, то за документ знову голосуватимуть у Національній асамблеї. У разі ухвалення закону Франція стане першою країною в Європі, яка запровадить повну заборону соцмереж. Велика Британія та Іспанія теж хочуть заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років. Своєю чергою, Греція планує заборонити доступ до соцмереж для дітей віком до 15 років з 1 січня 2027 року.

Ірландія вже запустила тестову фазу цифрового гаманця з функцією перевірки віку, яка має обмежити доступ підлітків до соціальних мереж.