Україна будує нову енергосистему, яка працюватиме повністю або частково навіть під час російських атак

Україна планує створити мережу так званих енергетичних сот — це окремі енергетичні вузли, які зможуть частково або повністю працювати самі, навіть якщо центральна енергосистема пошкоджена.

Про це розповів міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Ідея нової системи — зробити енергетику більш стійкою до обстрілів і аварій. Вона складатиметься з трьох частин: перша — атомна енергетика. АЕС залишаються основою, бо вони дають стабільну електрику, яку складно замінити.

Друга — нові й гнучкі джерела енергії. Це додаткові електростанції, накопичувачі енергії та інші потужності, які будуватимуть там, де є нестача.

Третя — локальна автономія. Це коли міста й громади частково забезпечують себе самі: через невеликі електростанції, тепло- і водопостачання. Для цього потрібна активна участь місцевої влади.

У 2026 році планують конкурс на будівництво до 1,3 ГВт нової генерації в кількох регіонах, зокрема на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Київщині, Одещині та в Дніпрі.