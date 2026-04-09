У Британії чоловік потонув під час хрещення. Пасторку судитимуть

У Великій Британії пасторку звинуватили в ненавмисному вбивстві через недбалість. Вона проводила церемонію хрещення чоловіка, під час якої він помер.

Про це пишуть BBC і The Guardian.

61-річний Роберт Сміт родом з Ямайки, проте понад 25 років прожив у Великій Британії. Чоловік працював перукарем і був дідусем для семи онуків. Він мав хворобу Паркінсона.

Останні чотири роки свого життя чоловік відвідував церкву Life Changing Ministries. А восени 2023 року вирішив охреститися вдруге, щоб стати «переродженим вірянином».

Церемонія хрещення проходила на задньому дворі будинку, у невеликому дитячому басейні. Хрестила Роберта 48-річна пасторка Шеріл Бартлі.

Церемонію транслювали онлайн на фейсбук-сторінці церкви, за нею спостерігало близько десятка людей. У певний момент трансляцію зупинили, а відео згодом видалили.

До будинку викликали медиків, але вони не змогли врятувати Роберта. Його оголосили мертвим на місці події. Причиною назвали утоплення.

Пасторці висунули обвинувачення у ненавмисному вбивстві через грубу недбалість. Вже у травні вона має зʼявитися в суді в Бірмінгемі.