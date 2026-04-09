СБУ викрила привласнення землі заповідника у Києві на 595 млн грн. За даними слідства, схему організував екснардеп Деркач

Автор:
Анастасія Зайкова
Дата:

Служба безпеки України заявила, що колишній народний депутат Андрій Деркач причетний до схеми привласнення заповідних земель у Києві на понад 595 млн грн.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, до 2019 року Деркач разом зі спільниками заволодів 41,5 га землі природно-заповідного фонду. Це майже половина всієї площі цієї території.

У схемі, як стверджують у СБУ, брали участь тодішній керівник Обухівського райвідділу Держкомзему та голова Обухівської райдержадміністрації.

За версією слідства, вони підробили землевпорядну документацію та внесли неправдиві дані до державного земельного кадастру. Після цього землю поділили, об’єднували та перепродавали, щоб приховати її походження.

Зрештою ділянки оформили на родичів і знайомих Деркача та його оточення. Слідчі повідомили про підозру трьом фігурантам. Їм інкримінують привласнення майна в особливо великих розмірах та відмивання коштів.

Одного з організаторів — колишнього голову Обухівської РДА — вже затримали. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Сам Деркач і ще один фігурант, екскерівник райвідділу Держкомзему, перебувають за кордоном. Їм оголосили підозру заочно.

