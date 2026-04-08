Як французькі рибалки допомагають Україні захищатися від російських дронів. Світові медіа про російсько-українську війну 8 квітня

«Після важкої ночі в морі Тегвен Равізе підраховує свій скромний улов восьминогів у порту Кіберон — на мальовничому півострові на півдні Бретані у Франції. Завтра він підніматиме значно більші сіті, залишені на морському дні для ловлі морського чорта, скатів, камбали. “Іноді нам трапляються величезні морські вугрі, акули. Навіть дельфінів іноді доводиться визволяти”, — каже Равізе. Тож для загартованих бретонських моряків не стало несподіванкою, що ці сіті в Україні використовують для значно небезпечнішого «улову» — російських дронів».

Так починається матеріал The Telegraph про те, як французькі рибалки допомагають Україні захищатися від російських безпілотників. Порти по всій Бретані пропонують свої використані сітки Києву — загалом їх передали вже близько 1 500 км. Марі Ле Брі, власниця підприємства з виробництва рибальських сіток, зауважує, що ця співпраця є взаємовигідною: поки сітки допомагають українцям, українці допомагають рибалкам розв’язати проблему з відходами — утилізація старих сіток коштує €250 за тонну. Її батько Жильбер Ле Брі, колишній рибалка, каже, що відчуває сильну спорідненість з українцями: «Рибалка — це боєць. Він ніколи не здається. Ми народжені, щоб терпіти — принаймні такою раніше була ця професія. Тут потрібно жертвувати, щоб досягти успіху. У цьому ми схожі».

Про те, як угорська меншина на Закарпатті опинилася між двох вогнів через війну в Україні та політику угорського прем’єра Віктора Орбана, розповідає Deutsche Welle в репортажі з села Велика Добронь. Воно розташоване лише за 10 кілометрів від угорського кордону, і майже всі там — етнічні угорці. Шандор Раті, якому 63 роки, володіє столярною майстернею, якою керує сам. Він розповів, що настрій в селі доволі поганий: багато мешканців виїхали та живуть за кордоном, а йому не вдалося знайти жодного майстра, який би працював з ним у майстерні. Кілька тижнів тому його єдиного сина призвали до лав української армії. Це був серйозний удар, оскільки Раті залежав від допомоги 38-річного чоловіка за станом здоров’я.

У відповідь на запитання про антиукраїнську риторику Орбана та напруженість між Угорщиною й Україною він лише похитав головою. Орбан багато зробив для угорців в Україні, каже Раті. І додає: «Те, що вони антагонізують Україну, не закінчиться добре для нас, бо на нас тут будуть злитися». На місцях майже ніхто не скаржиться на відсутність прав меншин, пише видання. Тим не менш, багато етнічних угорців бояться висловлюватися: мешканці Великої Доброні не хочуть втручатися в цей «напружений момент» і звинувачують журналістів у спотворенні всього, що говориться.

