NASA показало нові фото, зроблені командою місії «Артеміда II»

NASA показало нові фото з місії «Артеміда II» — затемнення, «захід Землі» і зворотний бік Місяця.

Екіпаж із чотирьох астронавтів — Ріда Вайзмана, Віктора Гловера, Крістіни Кох та Джеремі Хансена — провів семигодинний проліт навколо Місяця та зробив знімки його зворотного боку.

На першому фото — сонячне затемнення, яке бачили астронавти, коли Місяць закрив для них Сонце. Воно тривало 53 хвилини. Для того щоб безпечно споглядати за ним, астронавти надягли окуляри.

Також космонавти повідомили про шість світлових спалахів — ймовірно, від падіння метеоритів на поверхню Місяця.

Другий знімок — це кадр заходу Землі під час обльоту Місяця. Цей знімок нагадує знамениту фотографію «Схід Землі», зроблену астронавтом Біллом Андерсом 58 років тому, під час обльоту Місяця екіпажем «Аполлона-8».

Третє фото показує зворотний бік Місяця, на якому видно басейн Орієнтале, кратер шириною близько 965 км.

Поруч з ним видно два менші кратери, яким екіпаж «Артеміди ІІ» запропонував дати назви «Інтегріті» та «Керол». Остання назва присвячена дружині одного з астронавтів Ріда Вайзмана, яка померла у 2020 році від раку.

Космічний корабель Orion пройшов за Місяцем, тимчасово втративши зв’язок із Землею. У цей момент екіпаж наблизився до поверхні супутника на відстань близько 6,5 тис. км.

Місія «Артеміда ІІ»

У ніч на 2 квітня американське космічне агентство NASA запустило пілотовану місію до Місяця — «Артеміда ІІ». Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Гансен з Канадського космічного агентства вирушили з Космічного центру Кеннеді у Флориді на борту Space Launch System — найпотужнішої ракети в історії агентства. Мета цієї місії — випробувати системи ракети та космічного корабля, щоб підготуватися до нової висадки на Місяць.

3 квітня чотири астронавти місії NASA «Артеміда ІІ» покинули орбіту Землі та почали шлях до Місяця. Це вперше з 1972 року, коли люди покинули орбіту Землі. 6 квітня астронавти увійшли до гравітаційної сфери Місяця. Це означає, що на космічний корабель сильніше впливає гравітація супутника, а не Землі.

Місія «Артеміда II» триватиме вісім днів. Вона завершиться приводненням у Тихому океані, де екіпаж зустрінуть рятувальні групи.