Чому ані Росія, ані Україна не зможуть провести масштабний наступ цієї весни. Світові медіа про російсько-українську війну 7 квітня

Стратегія Києва з ударів по російській нафтовій інфраструктурі спрацює тільки за однієї умови: якщо атаки будуть настільки тривалими і масштабними, щоб серйозно порушити експортну систему Росії, пише The New York Times. Поки що українські безпілотники б’ють по логістиці — портах, танкерах, НПЗ — і створюють хаос у відвантаженнях, але в короткостроковій перспективі це не змушує Росію одразу зменшувати видобуток. Вона може тимчасово накопичувати нафту в сховищах або чекати на відновлення інфраструктури.

Реальна ситуація є складнішою, бо Росія оподатковує видобуток нафти, а не її продаж, за словами аналітиків з енергетики. Це означає, що удари по портах і танкерах завдають шкоди компаніям, які продають і транспортують нафту, але можуть майже не зачіпати доходи бюджету. Скорочення експорту російської нафти також загрожує зростанням світових цін через напруження на нафтовому ринку, який і без того перебуває під тиском через фактичну блокаду Іраном Ормузької протоки. Оскільки податки в Росії прив’язані до цін, це може частково компенсувати втрати і навіть збільшити її доходи, йдеться в статті.

Про те, що ані Україна, ані Росія не здатні провести великий наступ цієї весни, йдеться у статті фінського суспільного мовника Yle, журналісти якого поспілкувалися з військовим аналітиком Павлом Нарожним та виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці Дмитром Жмайлом. За словами Нарожного, марно очікувати масштабних наступальних дій, подібних до тих, що були в перший рік повномасштабної війни, з двох причин. По-перше, на лінії фронту існує величезна «кілзона», місцями шириною до 25 кілометрів, яку патрулюють мільйони дронів. Обидві сторони отримують інформацію про пересування ворога. По-друге, за останні пів року дрони сильно вдосконалили: їм збільшили вибухову частину, але зменшили паливний бак. Такі безпілотники вже серйозно порушують логістику противника на відстані до 200—250 кілометрів.

Основними напрямками весняно-літнього наступу для росіян будуть Слов’янськ — Костянтинівка та Запоріжжя — Гуляйполе. Особливо складна ситуація навколо міст Слов’янськ та Краматорськ. «У противника там є простір для наступу. Через втрату Сіверська ситуація для нас стала невдалою. За ним немає лісового покриву та значних населених пунктів аж до Слов’янська», — каже Павло Нарожний. Обидва експерти вважають, що Росія не відмовиться від своєї мети захопити всю Донецьку область цього року, але водночас намагатиметься створити тиск на Запоріжжя. «У росіян немає сил, щоб захопити Запоріжжя, оскільки навколо міста є три потужні лінії оборони. Там великий логістичний вузол, де розташовані командні пункти армії. Тож мета росіян — зробити місто максимально небезпечним за допомогою атак дронами та артилерійського терору», — каже Дмитро Жмайло.

