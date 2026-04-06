«Вирішальна «зброя» весняного наступу Росії — листя на деревах». Світові медіа про російсько-українську війну 6 квітня

Російські військові намагаються використати теплішу погоду, щоб повернути темп, який вони втратили взимку, коли Україна провела успішні контратаки, пише The New York Times. Весна дає Росії нову перевагу в наступі — рослинність зможе маскувати війська від дронів. На сході та півдні України лісів небагато, тому військові часто пересуваються вздовж лісосмуг між полями. Ці лісосмуги залишилися з радянських часів, коли дерева висаджували для захисту посівів від вітру. Тепер військові використовують їх як укриття від вогню або як місця для перегрупування перед атакою. Вони також слугують шляхами для просування або відступу, йдеться в статті.

Обидві сторони отримають вигоду від рослинності, каже майор Владислав Вишталюк із 14 бригади Національної гвардії України, яка воює поблизу Мирнограда. Утім, капітан Дмитро Філатов, командир Першого окремого штурмового полку України, який воює на Запоріжжі, вважає, що перевагу отримає Росія, бо має більше людей і піхоти. Упродовж останніх двох років саме весна ставала початком тривалих російських наступів, які тягнулися до осені, пише NYT. Саме тоді Росія досягла найбільших територіальних успіхів. Військові очікують, що цей сценарій повториться і цього року. «Я впевнений, що ситуація повториться цієї весни, — каже капітан Філатов. — Росія знову матиме певні успіхи». Водночас він переконаний, що це не призведе до обвалу фронту.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.