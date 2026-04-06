Fire Point працює з європейцями, щоб до 2027 року створити альтернативу Patriot

Українська компанія Fire Point планує до 2027 року створити недорогу альтернативу системі Patriot. Для цього вона вже веде переговори з європейськими компаніями.

Про це Reuters розповів співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.

Мета — знизити вартість перехоплення балістичної ракети до менш як мільйона доларів.

«Якщо нам вдасться зменшити це до менш ніж 1 мільйона доларів, це... змінить правила гри в рішеннях протиповітряної оборони. Ми плануємо перехопити першу балістичну ракету наприкінці 2027 року», — сказав Штілерман в інтервʼю журналістам.

Зараз Patriot — ключові системи, щоб збивати балістику, однак вони дорогі в застосуванні. Для знищення однієї цілі часто потрібно дві або три ракети, кожна з яких коштує кілька мільйонів доларів.

Крім того, доступ до цих систем ускладнюється через високий попит, зокрема через їхнє активне використання на Близькому Сході.

Штілерман також розповів, що Fire Point зараз перебуває на завершальній стадії розробки двох надзвукових балістичних ракет. Меншу ракету FP-7, дальність якої становить близько 300 км, вперше розгорнуть у військових цілях «у найближчому майбутньому». Більша FP-9, здатна нести 800-кілограмову боєголовку на відстань до 850 км, незабаром почне випробування і поставить Москву в зону досяжності балістичного арсеналу України, додав він.