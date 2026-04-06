У США молодий кит заплив у річку в штаті Вашингтон і загинув

Молодого сірого кита знайшли мертвим після того, як він проплив приблизно 32 км углиб суші річкою Віллапа в американському штаті Вашингтон. Місцеві дослідники припускають, що причиною могла бути нестача їжі.

Про це пише BBC.

Молодого кита, якого місцеві ласкаво назвали Віллапський Віллі (Willapa Willy), вперше помітили минулої середи у північному рукаві річки — приблизно за 233 км на південний захід від Сіетлу. На той момент кит «хоч і був худим, але поводився нормально», і видимих травм у нього не було.

Дослідники сподівалися, що він сам знайде шлях назад у відкрите море, але цього не сталося.

Сірі кити здійснюють довгі весняні міграції на північ уздовж узбережжя Тихого океану, щоб харчуватися в Арктиці, витрачаючи під час цього свої запаси енергії, пояснив біолог-дослідник Джон Каламбокідіс із Науково-дослідницької групи Каскадії. У таких випадках сірі кити часто відчайдушно шукають нові місця для годування.

За його словами, останніми роками сірі кити в східній частині Тихого океану стикаються з тим, що в північних частинах Берингового та Чукотського морів біля узбережжя Аляски сильно поменшало їжі.