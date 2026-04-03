NYT: Франція, Росія і Китай заблокували резолюцію Радбезу ООН про відкриття Ормузької протоки силою

Росія, Китай і Франція в четвер, 2 квітня, зірвали спробу ухвалити в Раді безпеки ООН резолюцію, що дозволяє військові дії для відкриття Ормузької протоки.

Про це пише The New York Times із посиланням на дипломата і високопоставленого чиновника ООН.

За даними видання, резолюцію розробив Бахрейн за підтримки арабських країн Перської затоки. Голосування щодо неї заплановане на пʼятницю, 3 квітня. Однак залишається незрозумілим, чи вдасться залучити до участі Росію, Китай і Францію.

Ці три країни входять до числа постійних членів Радбезу і мають право вето. Росія, Китай і Франція виступають проти будь-яких формулювань, що дозволяють застосування військової сили.

За словами дипломатів, розбіжності стосовно резолюції виникли й серед десятьох непостійних членів.

Нині триває четверта редакція проєкту документа — після кількох тижнів закритих переговорів. Частина тексту, яка викликала суперечки, свідчить, що Радбез уповноважує держави-члени використовувати всі необхідні засоби, щоб забезпечити прохід і запобігти спробам закрити Ормузьку протоку.

Експерти кажуть, що ініціатива Бахрейну має радше символічний, ніж прагматичний характер, оскільки збройні сили більшості країн Перської затоки відносно невеликі, якщо порівнювати з іранськими. Але в будь-якому разі для Ірану обʼєднання проти нього арабських сусідів у Раді безпеки ООН є серйозним і, можливо, непоправним погіршенням відносин, що він протягом багатьох років намагався налагодити.