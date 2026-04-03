NYT: Франція, Росія і Китай заблокували резолюцію Радбезу ООН про відкриття Ормузької протоки силою

Росія, Китай і Франція в четвер, 2 квітня, зірвали спробу ухвалити в Раді безпеки ООН резолюцію, що дозволяє військові дії для відкриття Ормузької протоки.
Про це пише The New York Times із посиланням на дипломата і високопоставленого чиновника ООН.
За даними видання, резолюцію розробив Бахрейн за підтримки арабських країн Перської затоки. Голосування щодо неї заплановане на пʼятницю, 3 квітня. Однак залишається незрозумілим, чи вдасться залучити до участі Росію, Китай і Францію.
Ці три країни входять до числа постійних членів Радбезу і мають право вето. Росія, Китай і Франція виступають проти будь-яких формулювань, що дозволяють застосування військової сили.
За словами дипломатів, розбіжності стосовно резолюції виникли й серед десятьох непостійних членів.
Нині триває четверта редакція проєкту документа — після кількох тижнів закритих переговорів. Частина тексту, яка викликала суперечки, свідчить, що Радбез уповноважує держави-члени використовувати всі необхідні засоби, щоб забезпечити прохід і запобігти спробам закрити Ормузьку протоку.
Експерти кажуть, що ініціатива Бахрейну має радше символічний, ніж прагматичний характер, оскільки збройні сили більшості країн Перської затоки відносно невеликі, якщо порівнювати з іранськими. Але в будь-якому разі для Ірану обʼєднання проти нього арабських сусідів у Раді безпеки ООН є серйозним і, можливо, непоправним погіршенням відносин, що він протягом багатьох років намагався налагодити.
- 3 квітня Велика Британія організувала міжнародну зустріч за участю 35 держав, щоб обговорити шляхи відновлення Ормузької протоки — ключового маршруту для світових поставок нафти й газу, який Іран фактично заблокував після початку атак США та Ізраїлю.
- Перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що на НАТО чекає «дуже погане майбутнє», якщо країни Альянсу не допоможуть США розблокувати протоку. Потім він звернувся з таким проханням до Великої Британії, Франції, Китаю, Японії та Південної Кореї. Тоді The Telegraph писав, що британський премʼєр Кір Стармер відмовив Трампу. Не згодилися і Франція, Німеччина та Південна Корея. Reuters писав, що Японія і Австралія теж відмовились від ідеї.
- 30 березня The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало, що ОАЕ готові долучитися до військової операції разом зі США для відкриття Ормузької протоки силою. Також еміратські дипломати закликають США, країни Європи та Азії створити коаліцію для відкриття протоки.