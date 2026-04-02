Поліція Непалу підозрює, що гіди на Еверест могли труїти альпіністів, аби ті викликали дорогу евакуацію вертольотом

Поліція Непалу розслідує справу, у якій гідів на гору Еверест підозрюють в отруєнні альпіністів, аби ті замовляли дорогу повітряну евакуацію. Сума страхового шахрайства може сягати $20 мільйонів.

Речник поліції повідомив The Independent, що обвинувачення висунули 32 людям. З них заарештували 11 операторів і менеджерів гірсько-рятувальних компаній. Слідчі стверджують, що в шахрайстві брали участь численні учасники екосистеми трекінгу, включаючи шерпів, власників трекінгових компаній, операторів гелікоптерів і керівників лікарень.

Слідчі стверджують, що гіди використовували різноманітні методи, щоб спонукати до евакуації гелікоптерами. Зокрема, імітували медичні надзвичайні ситуації та підмішували в їжу велику кількість розпушувача (харчової соди), щоб викликати шлункові розлади, які зазвичай асоціюються з гірською хворобою. Комусь давали ліки з надмірною кількістю води, щоб спровокувати симптоми.

Після того, як туристи повідомляли про нудоту, запаморочення або біль у тілі, їм радили спуститися й погодитися на дорогу екстрену евакуацію вертольотом. Влада заявила, що оператори потім використовували підроблені медичні та рейсові документи, щоб вимагати від міжнародних страхових компаній відшкодування. Коли починалась «рятувальна операція», оператори завищували витрати і виставляли рахунки кожному пасажиру так, ніби він здійснив окремий політ, навіть коли разом летіло кілька людей.

Шахрайство могли торкнутись 4 782 альпіністів з усього світу протягом 2022—2025 років. Поліція заявила, що виявила понад 300 випадків ймовірного фальшивого порятунку. Загалом з альпіністів і страховиків стягнули майже $20 мільйонів.