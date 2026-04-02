Генсек НАТО Рютте їде у Вашигтон після погроз Трампа вийти з Альянсу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного тижня планує відвідати Вашингтон. Перед цим президент США Дональд Трамп пригрозив, що США вийдуть з Альянсу.

Поїздку Рютте до США підтвердили в НАТО та Білому домі, передає Reuters.

Речниця НАТО Еллісон Гарт каже, що візит був запланований вже давно. Але перед цим в інтерв’ю The Telegraph Трамп сказав, що серйозно розглядає вихід США з НАТО, та назвав Альянс «паперовим тигром». Причина — відмова Альянсу від участі у війні проти Ірану.

За даними п’яти джерел CNN, дипломати країн-членів НАТО не надто стурбовані погрозами лідера США. Один із європейських посадовців назвав ситуацію «Днем бабака», нагадуючи, що подібні заяви Трамп робив і раніше.

Однак повністю ігнорувати такі слова дипломати все ж не можуть, адже політичні рішення президента США іноді ухвалюються дуже швидко.

Деякі союзники вважають, що Трамп хоче змусити країни Альянсу допомогти відкрити Ормузьку протоку. Інші думають, що це пов’язано з тим, що країни НАТО не надали США підтримку в польотах під час війни в Ірані.

Своєю чергою прем’єр Польщі Дональд Туск назвав розпад НАТО — одним із пунктів «плану мрії Путіна».

«Загроза розпаду НАТО, послаблення санкцій проти Росії, масштабна енергетична криза в Європі, припинення допомоги Україні та блокування [премʼєр-міністром Угорщини Віктором] Орбаном кредиту для Києва — все це схоже на план мрії Путіна», — написав Туск в Х.

Що передувало

Раніше Дональд Трамп заявив, що на НАТО чекає «дуже погане майбутнє», якщо країни Альянсу не допоможуть США розблокувати протоку. Потім він звернувся з таким проханням до Великої Британії, Франції, Китаю, Японії та Південної Кореї. Тоді The Telegraph писав, що британський премʼєр Кір Стармер відмовив Трампу. Не згодилися і Франція, Німеччина та Південна Корея. А Reuters писав, що Японія і Австралія теж відмовились від ідеї.

2 квітня стало відомо, що Велика Британія все ж таки організовує міжнародну зустріч за участю 35 держав, щоб обговорити шляхи відновлення Ормузької протоки. Зустріч стосується держав, які раніше підписали спільну заяву про готовність сприяти безпечному проходу суден протокою. США до цього списку не входять.

Авторка: Вероніка Довганюк