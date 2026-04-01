Україна перетворюється на незалежного партнера, який сам диктує умови та має «хороші карти в руках». Світові медіа про війну 1 квітня

США тепер мають менше важелів впливу на Київ, тому що вони пропонують набагато менше, ніж погрожують відібрати, пише оглядач Марк Чемпіон у колонці для Bloomberg. Вашингтон більше не постачає Києву так багато інформації, а після приходу Трампа до влади Конгрес не виділив жодних нових коштів для України. Зняття санкцій з Росії теж більше не є серйозною загрозою, оскільки США вже послабили найважливіші з них — на експорт сирої нафти, щоб допомогти стримати інфляцію цін на нафту, спричинену війною з Іраном. Навіть обсяг розвідданих США, якими вони ділилися з Україною, зменшився, бо вся їхня увага і ресурси тепер зосереджені на Близькому Сході. Cаме тому Володимир Зеленський уже не реагує так обережно на тиск Вашингтону і відкрито заперечує американські заяви. Водночас Україна стала більш привабливим партнером у сфері безпеки завдяки своїм інноваціям і військовому досвіду з безпілотниками, пише оглядач.

В іншій статті Bloomberg ідеться про те, що лінія фронту в Україні фактично «зависла» — жодна сторона не може прорватися. Україна витісняє російські війська з Купʼянська, повідомили виданню два джерела в Москві, обізнані із ситуацією. Тим часом Росія готує нову хвилю наступу у квітні та травні, зокрема на Словʼянськ і Краматорськ. Прогрес, ймовірно, буде мінімальним, адже армія РФ не може подолати стіну української оборони з безпілотників, сказало одне джерело, знайоме з обговореннями у Кремлі й ситуацією на передовій. «Обидві сторони прагнуть позбавити противника свободи маневру не лише в межах 30 кілометрів по обидва боки від лінії зіткнення, але й на глибину до 300 кілометрів, — каже колишній заступник верховного головнокомандувача Обʼєднаних сил НАТО в Європі Джеймс Еверард. — Той, хто домінує у глибині, може задушити іншу сторону, перекривши потоки поставок і підкріплень».

