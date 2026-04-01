Правоохоронці викрили схему привласнення безпілотників із проєкту «Армія дронів» на понад 15,2 млн грн

Правоохоронці викрили схему привласнення близько 343 безпілотників із державного проєкту «Армія дронів» на понад 15,2 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, схему організував командир підрозділу однієї з військових частин ЗСУ разом із двома цивільними. З листопада 2024 року по березень 2026 чоловік регулярно списував дрони.

Схема діяла у кількох регіонах, зокрема в Донецькій, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Безпілотники списували з обліку та передавали цивільним для продажу.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Під час обшуків вилучили 1 483 700 грн готівкою, квадрокоптери, комплектуючі, документацію, два автомобілі, документи, мобільні телефони та несправжні $50 тисяч.

Також слідчі встановили, що у 2025 році підозрюваний командир приховав майно на понад 10,7 млн грн, оформлюючи все на дружину та матір.

Зараз поліцейські встановлюють усіх причетних, троє підозрюваних вже під вартою. Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 4 ст. 410 КК України, а командиру додатково інкримінували незаконне збагачення.