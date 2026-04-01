Генштаб: Росія втратила за добу на фронті понад тисячу військових і два танки

Росія на війні проти України за останню добу втратила на фронті понад тисячу військових, два танки та десятки одиниць іншої техніки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Також армія РФ втратила три бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, два БпЛА оперативно-тактичного рівня, 219 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та дві одиниці спеціальної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Але також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець листопада 2025 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 152 142 загиблих російських військових. З них 67% — із сільської місцевості та міст з населенням до 100 тисяч людей. При цьому в таких населених пунктах проживає менш ніж половина населення Росії.