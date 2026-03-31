Росіяни атакували Донеччину і Харківщину, серед постраждалих — залізничники та поліцейські

Військові РФ 31 березня атакували Харківщину, Сумщину і Донеччину. Є постраждалі та загиблий.

У Чугуєві на Харківщині росіяни вдарили по території непрацюючого підприємства, там спалахнула пожежа. Коли на місце приїхала поліція, росіяни атакували вдруге. Внаслідок атаки постраждали пʼятеро людей, з них троє — поліцейські.

Гучно 31 березня було й на Херсонщині. У Херсоні росіяни вранці вдарили по багатоповерхівці в Корабельному районі, а трохи згодом скинули вибухівку на чоловіка у Дніпровському районі, він в лікарні. Після обіду армія РФ атакувала з дрона ще одного чоловіка в обласному центрі.

Ще один чоловік постраждав від російської атаки в Дарʼївці Херсонської області, він у тяжкому стані.

Росіяни також вдарили по цивільному авто на Сумщині. Поранень зазнав 37-річний чоловік, дорогою до лікарні він помер.

У Словʼянську на Донеччині військові РФ вдарили по вокзалу. Внаслідок атаки постраждали четверо працівників локомотивного депо. Усі постраждалі перебувають у лікарні, одна працівниця — у тяжкому стані. Удар пошкодиво інфраструктуру, локомотивне депо, також частково вибиті вікна вокзалу.

У ніч проти 31 березня росіяни атакували Україну 289 безпілотниками, 267 з яких знешкодила ППО. Під атаками були Одеса, Полтава та Дніпропетровщина, є загиблий та шестеро поранених, зокрема 6-річна дівчинка.

Автор: Вероніка Довганюк