У Китаї заборонили «квартири для праху», які стали популярні через брак місць на цвинтарях та надвисокі ціни

З 31 березня у Китаї заборонили так звані квартири для праху — спеціальні багатоповерхівки, де організовували місця для зберігання кремованих останків. Вони стали популярні на тлі урбанізації та переповнених кладовищ.

Про це повідомляє The Guardian.

Закон також забороняє будувати гробниці не на території громадських кладовищ. Він набув чинності 31 березня, незадовго до традиційного китайського фестивалю Цінмін — у цей день люди очищають могили або гробниці своїх предків та здійснюють ритуальні підношення.

Причиною для заборони стала практика Guhui fang, яка все більше набирала популярності через переповненість кладовищ. Китайці масово купують квартири спеціально для зберігання праху рідних, перетворюють оселі на святилища зі свічками, червоними вогнями та урнами.

Практика стала популярною, оскільки це дешевше і простіше, ніж шукати місця для традиційного поховання. Лише у 2020 році, за даними опитування, витрати на похорони у Китаї посідали друге місце у світі після Японії.

Водночас із цим ціни на нерухомість з 2021 до 2025 року впали на 40%. Крім того, ділянку на цвинтарі можна орендувати лише на 20 років, тоді як нерухомість — на 70.

До того ж Китай має одне з найшвидше старіючих населення у світі. У 2025 році в країні зареєстрували 11,3 млн смертей, що на 2,5 млн більше, ніж у 2015 році (9,8 млн), і значно перевищує кількість народжених у тому ж році (7,9 млн).

З огляду на зростання кількості поховань та дедалі більший дефіцит земельних ділянок, влада великих міст, таких як Шанхай, надає субсидії тим, хто обирає «екологічні методи поховання», зокрема «поховання в глибокому ґрунті або поховання кремованих останків у морі». У 2025 році кількість поховань у морі в Шанхаї досягла рекордного рівня, вперше перевищивши 10 000 випадків.

Автор: Вероніка Довганюк