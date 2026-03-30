Парламент Ізраїлю ухвалив закон про смертну кару для терористів

Ізраїльський Кнесет (парламент) ухвалив законопроєкт, що передбачає смертну кару для терористів, чиї атаки призвели до смерті людей.

Про це пише ізраїльське медіа Haaretz.

Законопроєкт передбачає, що смертну кару призначатимуть терористу, який убив людину «з наміром заперечити існування Держави Ізраїль». Таким чином формулювання документа створює розмежування, що визначає його майже виключно для палестинського терору, а для єврейського націоналістичного терору (зокрема, зростаючого терору з боку єврейських поселенців на Західному березі проти палестинців) робить його застосування майже неможливим.

Законопроєкт підтримали 62 законодавці зі 120 (всі праві та ультраправі депутати коаліції та кілька членів опозиції), 48 проголосували проти, один утримався, ще девʼятеро не голосували. Закон тепер застосовується на будь-якій території, яку контролює Ізраїль, включаючи Західний берег і 53% сектора Гази.

Суд зможе призначати засудженим довічне увʼязнення замість смертної кари, якщо знайде для цього «особливі підстави». Суд також може призначити смертну кару, навіть якщо обвинувачення не просило про це. Крім того, для смертної кари непотрібна буде одноголосна згода суддів.

Закон не застосовуватимуть до терористів ХАМАС, які брали участь в атаці 7 жовтня 2023 року. Окремий законопроєкт пропонує створити для них спеціальний трибунал.

Представниця Міністерства юстиції Лілах Вагнер під час обговорень у Комітеті національної безпеки попередила, що встановлення смертної кари на Західному березі річки Йордан через цивільне законодавство є «дуже проблематичним». Контроль там здійснюють або Палестинська національна адміністрація, або збройні сили Ізраїлю, а палестинці підпадають під ізраїльські військові закони.

Під час обговорень представники Армії оборони Ізраїлю попередили, що закон суперечить міжнародним договорам, підписаним Ізраїлем. Міністерство закордонних справ також заявило, що поправки не повністю вирішують політичні та правові труднощі, які закон спричиняє на міжнародній арені. Рада національної безпеки також висловила свою незгоду із законом.

Формулювання закону також помʼякшиили під тиском премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу, щоб врахувати положення, які вважали неконституційними або такими, що суперечать міжнародному праву. Серед іншого, скасували пункт, який передбачав, що жителів Західного берега Йордану судитимуть лише військові суди. Суддям надали можливість призначати довічне увʼязнення замість смертної кари. А також вилучили формулюванн, яке передбачало, що закон застосовуватимуть до будь-кого, хто завдав шкоди громадянину Ізраїлю.