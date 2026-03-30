Середня зарплата в Україні виросла на 1,2%. Де платять найбільше і найменше

В Україні середня зарплата виросла на 1,2% порівняно із січнем і становить 28 321 грн.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Найбільше на ринку платять мешканцям Києва — в середньому 45 651 грн, та області — 29 077 грн. Найнижчу платню отримують жителі Кіровоградщини (20 083 грн) та Чернівецької області (20 460 грн).

Робітники, які працюють у сфері інформації та телекомунікацій, мають найвищу зарплатню — в середньому 78 941 грн, а найнижчу — працівники мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (18 681 грн).

Заборгованість із виплати зарплатні станом на 1 березня становить 3,5 млн грн.

У 2026 році мінімальна зарплата в Україні становить 8 647 грн на місяць.

