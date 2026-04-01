Google відкриває реєстрацію на безплатну програму про створення ШІ-агентів для бізнесу

Google запускає нову безплатну навчальну програму «Розвивайте бізнес із Google Cloud: ера ШІ-агентів». Ця програма допоможе перейти від фрагментарних експериментів до системи ШІ-агентів, які автоматизують частину робочих процесів і допомагають командам працювати ефективніше.

Програму запустили за інформаційної підтримки Міністерства цифрової трансформації України, національної платформи «Дія.Освіта», Офісу з розвитку підприємництва та експорту, а також національного проєкту «Дія.Бізнес».

«Ми будуємо Agentic State — державу, де сервіси надають ШІ-агенти. І важливо, щоб український бізнес рухався в цьому темпі разом з нами. Дякую Google за системну підтримку цифрової екосистеми. Такі ініціативи дають українським компаніям доступ до найкращих інструментів, щоб впроваджувати ШІ, підвищувати ефективність і впевнено конкурувати на світовому ринку», — наголосив т. в. о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Цей курс — не для новачків, які лише вчаться писати запити до ШІ (промпти). Його розробили для фахівців та команд, які вже мають досвід роботи з ШІ та використовують його у щоденних завданнях. Програма створена для тих, хто прагне вийти за межі простих діалогів у чатах і готовий будувати складні системи з ШІ на Google Cloud, що працюють із внутрішніми даними компанії безпечно та ефективно.

Під час програми учасники зможуть навчитися:

визначати самостійно пріоритети для ШІ: автоматизація яких саме завдань у вашому бізнесі забезпечить найкращий результат;

створювати ШІ-агентів: від аналізу даних та маркетингу до створення інтерактивних рішень;

інтегрувати дані: підключати до ШІ-агентів внутрішні таблиці, документи, бази даних та інші джерела інформації з Google Workspace або Google Cloud;

тестувати та покращувати: вимірювати точність ШІ-рішень та покращувати їх задля більшої ефективності.

Навчання проходитиме онлайн і включатиме вебінари та воркшопи від експертів українських та міжнародних компаній. На програмі використають новий практичний формат — Agent Builder Lab, де кожен учасник зможе власноруч створити свого ШІ-агента та перевірити, наскільки точно він виконує поставлені завдання. А також можна буде позмагатися за мерч від Google за найбільш точного ШІ-агента.

Учасники отримають безоплатний доступ до платформи Google Skills, де зможуть практикуватися у створенні ШІ-рішень у тестовому середовищі Google Cloud, а також пройти курси та практичні завдання, аби спробувати можливості інструментів ШІ від Google Cloud.

Реєстрацію відкрито за посиланням, а перший вебінар відбудеться вже 8 квітня. Після реєстрації учасники отримають електронний лист із детальною інформацією про навчання, розклад вебінарів та інструкції, як активувати безкоштовний доступ до платформи Google Skills.