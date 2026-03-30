Медіа: Іспанія передасть Україні пʼять ракет до систем Patriot

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Іспанії премʼєр-міністр країни Педро Санчес пообіцяв надати Україні п’ять ракет до комплексів Patriot PAC-2.

Про це пише видання El Pais із посиланням на урядові джерела.

Публічно президент України про цю домовленість не говорив. Ідеться про постачання дефіцитних для України ракет PAC-2, які у складі ЗРК Patriot потрібні, щоб збивати російські балістичні та крилаті ракети.

Зараз вони перебувають на озброєнні зенітно-артилерійського полку іспанської армії у Валенсії. Загальна вартість пʼяти таких ракет становить близько €15 млн, кожна ракета окремо — €3—4 млн.

Водночас видання зазначає, що головною проблемою залишається не фінансування, а дефіцит таких ракет на світовому ринку. Попит значно зріс на тлі війни на Близькому Сході.

Американська компанія Raytheon, яка є основним виробником PAC-2, наразі не здатна задовольнити зростаючий попит. Зокрема, постачання чотирьох батарей Patriot конфігурації 3+, які Іспанія замовила майже за €1,5 мільярда, відклали до 2031 року.

Попри це іспанський уряд вирішив передати Україні частину власних запасів, що, за оцінкою джерел, підвищує цінність цього рішення.

Це не перший випадок, коли Іспанія постачає Києву ракети до Patriot. У 2024 році країна вже постачила дві партії з невстановленою кількістю ракет. Тоді рішення ухвалили після тривалих переговорів з НАТО, яке чинило тиск на країни, що володіють цими ракетами, аби вони надали їх Україні. Тепер іспанський уряд сам узяв на себе ініціативу.