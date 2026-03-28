У Києві зʼявиться Пантеон, де перепоховають видатних українців із-за кордону

У Києві планують перепоховати видатних українців, чиї могили за кордоном, і створити для цього Пантеон.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Із цього питання він провів нараду з представниками уряду, Верховної Ради, громадянського сектора й науковцями та доручив напрацювати ідеї для створення Пантеону. Згодом їх представлять президенту.

«Десятки й сотні борців за Україну, видатних постатей різних епох, різних професій. Багато хто з них заповідав бути перепохованим у вільній та незалежній Україні. Наше завдання — повернути їх додому», — зазначив Буданов.

Він назвав це «непростою справою», адже могили видатних українців розкидані по всьому світу — «як у дружніх, так і в недружніх країнах».

Насамперед для реалізації задуму мають скласти перелік видатних людей, розробити механізм повернення та визначити конкретне місце, де може бути створений Пантеон видатних українців. За словами Буданова, значну роль у цьому має відіграти Національне військове меморіальне кладовище.

Наразі дипломатичні представництва ідентифікували поховання 98 українців у 21 країні, повідомила заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца. Серед них — політичні, військові, культурні та громадські діячі УНР, ЗУНР, ОУН-УПА, уряду в екзилі, провідні діячі національно-визвольних змагань.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також зазначив, що будуть порушувати і питання про повернення історичних речей, які перебувають у музеях за кордоном, а також документів, що є важливими для державотворення України.

Історик Юрій Юзич наголосив, що передусім слід звернути увагу на поховання, що опинилися без опіки місцевих громад і дипломатичних установ. Через особливості місцевого законодавства такі могили можуть просто зникнути.