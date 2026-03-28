«Це лише верхівка айсберга». Зеленський відповів на звинувачення Рубіо в брехні про вимогу до України віддати Донбас за гарантії безпеки США

Президент Володимир Зеленський заявив, що його слова про те, що США нададуть Україні гарантії безпеки лише за умови виведення українських військ із Донецької та Луганської областей, — це лише верхівка айсберга.

Про це він сказав під час онлайн-розмови з журналістами 28 березня.

За словами президента, він показав меншу частину айсберга щодо цих заяв, а більшої частини — не видно.

«Можна формулювати по-різному. Але якщо Росія ультимативно каже, що вона закінчить війну лише після виходу ЗСУ з усієї території Донецької і Луганської областей, а американці кажуть, що дадуть гарантії після того, як Росія припинить війну… Можна ставитись по-різному», — сказав президент.

Водночас він зауважив, що йдеться не про тиск на Україну з боку США, а про реалії переговорного процесу.

«Я нічого не казав про тиск. Може, сприймалося, що американці на нас нібито тиснуть, щоб ми вийшли з Донецької і Луганської областей», — зазначив президент.

Він також додав, що протягом усього переговорного процесу зі США не йшлося, наприклад, про гарантії після припинення вогню.

«Я хочу наголосити, що я хотів і публічно казав, що ми хочемо підписати гарантії безпеки до закінчення війни. Вони були майже готові, як і Prosperity Package [угода щодо повоєнної відбудови]. Але американська сторона сказала, що це буде лише в момент закінчення війни», — сказав президент.