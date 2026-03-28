Індонезія заборонила соцмережі для дітей до 16 років. Це перша країна в Південно-Східній Азії, яка ввела подібні обмеження.

Про це пише Bloomberg.

В Індонезії набули чинності нові правила, що обмежують доступ дітей до популярних соціальних платформ. Відтепер сервіси, які влада вважає «високоризиковими», повинні заборонити вхід для користувачів, молодших за 16 років.

Заборона стосується YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X та ігрової платформи Roblox. Вже наявні аккаунти дітей там деактивують або видалять.

Деякі сервіси з меншим рівнем ризику діти все ще можуть використовувати — за умови суворіших заходів безпеки (налаштування високої конфіденційності за замовчуванням, батьківський контроль та обмеження на відстеження геолокації).

Індонезійська влада пояснює рішення занепокоєнням щодо поширення серед дітей шкідливого контенту, зокрема кібербулінгу, шахрайства та порнографії. За даними дослідження Організації Обʼєднаних Націй за 2023 рік, близько половини неповнолітніх у країні стикалися із сексуальними зображеннями в соціальних мережах, а майже половина повідомляла про онлайн-булінг.

Масова заборона соцмереж для дітей у світі

У грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років. Влада країни пояснювала своє рішення тим, що соцмережі можуть шкодити дітям — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя.

У січні Франція підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону соцмереж дітям до 15 років. Далі законопроєкт розгляне Сенат (верхня палата парламенту), і якщо він внесе якісь зміни, то за документ знову голосуватимуть у Національній асамблеї. У разі ухвалення закону Франція стане першою країною в Європі, яка запровадить повну заборону соцмереж для дітей до 15 років.

Велика Британія та Іспанія також хочуть заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років, а Греція близька до оголошення аналогічної заборони для дітей віком до 15 років, повідомляє джерело Reuters. Схожі обмеження готує й Німеччина.