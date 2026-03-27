Росія перебудовує тимчасово окуповані території України та вивозить звідти цінні ресурси. Світові медіа про війну 27 березня

Росія вкладає мільярди доларів у дороги, залізниці, порти й видобуток ресурсів на тимчасово окупованих територіях України — про це йдеться в розслідуванні Reuters. Витрати на це перевищують фінансування багатьох регіонів самої Росії. Щоб уперше показати цілісну картину того, що відбувається на територіях під російською окупацією, журналісти агентства проаналізували тисячі супутникових знімків, російські тендерні документи, публічні заяви, дані про експорт і перевезення, а також опитали понад три десятки українських чиновників і колишніх мешканців цих регіонів.

Зібрані дані свідчать, що з 2022 року Росія системно перебудовує транспортну інфраструктуру окупованих територій. Йдеться про тисячі кілометрів доріг і залізниць, зокрема нову залізничну лінію, яка має з’єднати Росію з Кримом через окуповані території, а також масштабну трасу в межах так званого Азовського кільця. Ця інфраструктура вже використовується для вивезення ресурсів. З окупованих територій постачають, зокрема, вугілля та зерно до різних країн через відновлені порти Маріуполя і Бердянська, пише Reuters. Свідчення працівників портів підтверджують, що активність там зростає.

Крім того, журналісти встановили, що Росія через аукціони передає родовища і землю під контроль своїх компаній. Йдеться про шахти, сільськогосподарські угіддя, а також права на розробку одного з найбільших родовищ золота в Україні на Луганщині, які торік у квітні придбала російська гірничодобувна компанія.

