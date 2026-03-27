Канада наклала санкції ще на 100 суден тіньового флоту Росії

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд 26 березня оголосила про запровадження додаткових санкцій проти танкерів російського тіньового флоту.

«Щоб ще більше посилити наші зусилля щодо протидії ухиленню Росії від санкцій, Канада додає до свого санкційного списку ще 100 суден з тіньового флоту РФ», — заявила міністерка.

За її словами, Росія продовжує покладатися на доходи від нафти та газу для фінансування війни проти України, використовуючи тіньовий флот для перевезення санкційних товарів та сировини, включно із сирою нафтою, до різних країн.

Ананд наголосила, що санкції покликані обмежити можливості Росії фінансувати агресію, мінімізуючи при цьому шкоду для цивільного населення.

Наразі під санкції Канади потрапили вже понад 600 суден тіньового флоту РФ.

Також з 2014 року країна ввела обмеження проти понад 3 400 людей та організацій, причетних до порушень суверенітету України та систематичних порушень прав людини.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. У січні 2026 року Євросоюз оголосив про зниження ціни на російську нафту до $44,1 за барель з 1 лютого 2026 року.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує ними здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.