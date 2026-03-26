«Щойно в Україні настане мир або припинення вогню, росіяни зможуть розгорнути свої сили в інших місцях». Світові медіа про війну 26 березня

Коли наприкінці 2022 року на городі Ніни Андріївни розірвалася ракета, уламки пробили стіни, вибили вікна, а сама жінка знепритомніла від вибухової хвилі і отримала струс мозку. Відтоді вона страждає на тривожність і гіпертонію — недуги, що стали надто звичними для літніх українців. Про це пише The New York Times, зазначаючи, що чотири роки повномасштабної війни спровокували в країні масштабну кризу системи охорони здоров’я. У сільській місцевості, де мешкає майже третина населення, медична інфраструктура майже припинила існувати — особливо в громадах поблизу лінії фронту. В селі Іванівка на Харківщині, де минулого місяця бурульки звисали з дахів старих будинків, наче кинджали, немає ні аптеки, ні лікаря. Тому 85-річна Ніна Андріївна покладається лише на щомісячні візити благодійників, які привозять безкоштовні ліки та проводять консультації.

Щойно в Україні буде укладено мирну угоду або припинення вогню, росіяни зможуть відновитися й розгорнути сили в інших місцях, вважає командувачка ВМС Швеції контр-адмірал Єва Скоог Хаслум. «Проблема полягає в тому, що ми матимемо справу не зі старими росіянами, а з новими. І вони справді багато чого навчилися з війни в Україні. Вони повністю переформатували свої сили, змінили тактику та позицію», — пояснила вона в інтерв’ю для Le Monde. Крім цього, Хаслум наголошує, що ситуація в Балтійському морі залишається напруженою і його не варто вважати «внутрішнім морем НАТО», оскільки ця зона залишається ареною постійного протистояння. Як приклад вона навела нещодавню атаку українських дронів на російські нафтові термінали в Приморську та Усть-Лузі. Хоча сама командувачка не бачить у цьому ударі прямої загрози розширення війни: «Я не думаю, що цей український удар змінить ситуацію в Балтійському морі. Можливо, росіяни відчують, що за ними стежать трохи пильніше. Я сподіваюся, вони зрозуміють, що ми постійно стежимо за ними».

