Українські війська повернули територію на півдні, але Росія активізує наступ і змінює тактику. Світові медіа про війну 25 березня

На початку березня Сили оборони України повернули близько 260 км², частково через те що російські війська втратили доступ до Starlink, пише The New York Times. Завдяки цьому українські військові на деякий час відпочили від атак дронів і могли легше пересуватися, кажуть аналітики. Україна повільно просувається там, де мала успіхи раніше, але російські війська наступають в інших районах і намагаються повернути втрачені території. «Вони скупчуються тут і хочуть знову нас тиснути», — каже підполковник Віталій Герсак із Запоріжжя. Росіяни скористалися кращою погодою після суворої зими і останнього тижня посилили атаки, сказав Володимир Зеленський.

Аналітики та українські військові помітили активні бої в напрямку Гуляйполя, центру останньої контратаки України в Запорізькій області. Україна перекинула більше військ у Запоріжжя і наприкінці січня почала контратаку. Вона була успішною, але не великою за масштабом. «Те, що Росія просувається повільніше, не означає, що ситуація сильно змінилася», — каже військовий аналітик фінської компанії Black Bird Group Еміль Кастехельмі. Оскільки російські війська розпочинають весняний наступ — щорічний наступ, який у минулому тривав протягом літа та осені, — вони можуть внести тактичні зміни, зауважує Кастехельмі.

Дрони ускладнюють пересування для росіян, тому вони просуваються невеликими групами, пішки або іноді на мотоциклах. Такий підхід робить їхні сили вразливими, пише NYT. Обидві сторони давно відмовилися від великих механізованих атак. Але якщо будь-яка зі сторін хоче досягти значних оперативних успіхів, каже Кастехельмі, їй «потрібно буде якимось чином знайти спосіб знову успішно використовувати бронетехніку». Недавній російський наступ біля Лиману може бути спробою такої тактики, пише видання. На Запоріжжі фронт рухається нестабільно, тому будуть «гойдалкові» бої, а не просто спроби росіян прорвати оборону, каже військовий аналітик Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

