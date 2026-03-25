Зеленський: США заявили, що дадуть гарантії безпеки, якщо Україна передасть весь Донбас Росії

Сполучені Штати висунули умову, за якої Україна отримає від них гарантії безпеки, необхідні для мирної угоди з Росією. Для цього Україна має віддати РФ усю територію Донбасу.

Про це Зеленський заявив в інтервʼю Reuters.

Зеленський сказав, що зараз, коли Сполучені Штати зосереджені на власних бойових діях з Іраном, президент Дональд Трамп тисне на Україну й намагається швидко припинити війну.

«Близький Схід, безумовно, впливає на президента Трампа, і я думаю, що на його наступні кроки. Президент Трамп, на жаль, на мою думку, все ще обирає стратегію посилювати тиск на українську сторону», — сказав він.

Зеленський додав, що якщо Україна залишить Донбас повністю, то втратить сильні оборонні позиції. Це поставить під загрозу як безпеку України, так і безпеку Європи.