HBO показав перший тизер серіалу про Гаррі Поттера

Стримінговий сервіс HBO Max опублікував на YouTube перший тизер-трейлер серіалу про Гаррі Поттера. Також стала відома дата виходу — «Гаррі Поттер і філософський камінь» вийде цього року на Різдво — рівно за девʼять місяців.

Зйомки серіалу стартували в липні минулого року. Тоді Variety писало, що вони триватимуть до весни, а потім, після короткої перерви, розпочнеться виробництво другого сезону — «Гаррі Поттер і таємна кімната». Серіал описують як «достовірну екранізацію» оригінальних книг Джоан Роулінг. Письменниця працює над проєктом як виконавча продюсерка.