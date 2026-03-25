Amazon купив стартап, який виготовляє роботів-гуманоїдів дитячого розміру. Що відомо

Компанія Amazon придбала стартап Fauna Robotics, який виготовляє людиноподібних роботів дитячого розміру. Це вже друга покупка компанії у сфері робототехніки у березні.

Про це повідомило видання TechCrunch.

Робот цієї компанії під назвою Sprout заввишки майже 107 сантиметрів, вміє танцювати, тримати предмети, давати пʼять, махати та взаємодіяти з людьми.

«Коли ми запустилися в Нью-Йорку в лютому 2024 року, перед нами стояла чітка місія — створювати здібних, безпечних і веселих роботів для всіх… Ми в захваті від того, які можливості для нашого майбутнього відкриває приєднання до команди Amazon», — прокоментував подію гендиректор Fauna Роб Кокран у LinkedIn.

Близько 50 співробітників стартапу приєднаються до компанії Amazon та розроблятимуть роботів-гуманоїдів.

Раніше Amazon також придбав швейцарський стартап Rivr, який створює автономних роботів-курʼєрів, що здатні підніматися сходами.

За інформацією Amazon News, з 2012 по 2025 рік компанія виготовила та застосувала у своїй операційній мережі понад мільйон роботів. Головна мета: спростити роботу та збільшити продуктивність працівників компанії.

У 2024 році компанія запустила сучасний центр виконання замовлень Amazon наступного покоління. На цьому об’єкті представлені вісім різних робототехнічних систем, які допомагають робітникам оформлювати та доставляти замовлення. Центр площею як 55 футбольних полів.

Автор: Вероніка Довганюк