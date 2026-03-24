Український досвід захисту енергетики від дронів тепер потрібний Близькому Сходу. Світові медіа про російсько-українську війну 24 березня

Досвід України у захисті енергосистеми від російських дронів та ракет стає моделлю для країн Близького Сходу та всього світу, пише The New York Times. Українська національна енергетична компанія «Нафтогаз» витратила мільйони доларів на системи протидії дронам, перехоплювачі, РЕБи та бетонні укриття для критично важливого обладнання. Тепер країнам Перської затоки, ймовірно, доведеться повторити це для захисту потоків життєво важливих поставок, ідеться в статті. Головний виконавчий директор «Нафтогазу» Сергій Корецький пояснює, що дрони все частіше використовують і армії, і різні незаконні групи. Через це нафтогазові компанії по всьому світу, не лише в Україні та на Близькому Сході, почнуть вкладати гроші в системи захисту від дронів.

Це означає, що ціна галона бензину або комунальних платежів за природний газ у майбутньому включатиме вартість систем глушіння та перехоплення дронів. «Питання безпеки є ключовими», — казав Корецький. За його словами, країни Близького Сходу та їхні енергетичні компанії були не готові до загрози іранських безпілотників. Атаки на інфраструктуру природного газу в Перській затоці сколихнули енергетичні ринки, пише NYT. Аналітики кажуть, що нафтові та газові компанії повинні захищати всі критично важливі об’єкти: свердловини, труби та великі заводи, де переробляють нафту. «Необов’язково бути Росією чи Іраном, щоб стріляти в ці штуки. Можна бути мафіозі або мати особисту ворожнечу», — каже голова консалтингової фірми з питань політичних ризиків Eurasia Group Кліфф Капчан.

