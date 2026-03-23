Угорці Закарпаття стали пішаками — однак війна послаблює вплив Орбана. Світові медіа про російсько-українську війну 23 березня

«Діти виходять з дверей старої церкви. Ми в Україні, але діти розмовляють угорською. Навіть церковний годинник переведений на угорський часовий пояс. Ці українці хочуть жити в угорському ритмі. До церкви прибудовано величезний старий палац, що нагадує про правління Австро-Угорської імперії в цій місцевості. Зараз у будівлі розташована середня школа, якою керує Угорська реформатська церква. Усе охайно та здається непропорційно великим і величним посеред невеликого села Великі Береги». Так починається репортаж фінського суспільного мовника Yle про те, як Закарпаття з угорською меншиною стало інструментом політичного тиску з боку Віктора Орбана. Угорщина активно фінансує місцеві угорські громади (школи, церкви, видання), роздає паспорти і формує лояльність населення.

Угорці Закарпаття стали пішаками, йдеться в статті. Віктор Орбан каже, що захищає права угорців, але водночас заявляє, що блокуватиме членство України в ЄС протягом наступних ста років. З населенням близько 20 тисяч осіб Берегове — це місто, яке майже нагадує Угорщину, розповідає видання. Угорські пам’ятки розкидані тут і там, а на вулицях розмовляють угорською мовою. У місті найбільша концентрація угорців у всьому регіоні. «Орбан незрівнянний. Якби всі в ЄС були як Орбан, це було б чудово», — каже Янош Молнар, який має угорське коріння, в інтерв’ю Yle на центральній площі Берегового. Але, як пише видання, повномасштабна війна все змінила: значна частина угорського населення виїхала, а на їхнє місце прибули українські переселенці зі сходу. Виїзд етнічних угорців грає не на руку Орбану, адже в нього буде менше можливостей шантажувати Україну, йдеться в статті.

Журналісти Yle поїхали в село Дерцен з великою угорською меншиною, щоб дізнатися про шкільне навчання. У одному з навчальних закладів стіни школи вкриті написами українською та угорською мовами. Маленькі діти спочатку не знають української, але поступово вчать її — і навіть хочуть, бо без неї не вступиш далі в українські навчальні заклади. Водночас єпископ Реформатської церкви Шандор Зан Фабіан каже, що систему зробили не дуже зручною: дітям дають підручники українською, хоча вони її ще не знають. Він зазначає, що отримати водійські права можна лише за умови володіння українською мовою. За словами єпископа, виживання угорської меншини в регіоні залежить від того, чи знають вони українську мову.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще двох матеріалів.