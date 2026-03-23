Акції агентства, яке володіє BTS, впали після неочікувано низької відвідуваності концерту гурту

Акції музичного агентства Hybe, до складу якого входить BTS, впали на 15,5% після несподівано низької відвідуваності концерту гурту.

21 березня на безкоштовному концерті BTS у Сеулі всі семеро учасників виступили разом вперше з 2022 року, коли взяли перерву, щоб пройти військову службу. Його відвідали приблизно 104 тисячі фанів з очікуваних 250 тисяч.

Концерт, який ознаменував початок світового туру гурту з 82 концертами, транслювали в прямому ефірі на Netflix у понад 190 країнах. Це разом із суворими заходами контролю натовпу могло вплинути на відвідуваність.

Тим часом лейбл Big Hit Music, яким керує Hybe, оголосив, що новий альбом гурту “Arirang” продався тиражем 3,98 мільйона копій у перший день його релізу.

BTS є основним джерелом доходу компанії Hybe, операційний прибуток якої різко впав під час тривалої перерви в діяльності гурту.