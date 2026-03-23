Адміністрація Трампа розглядає можливість запросити Лукашенка до США

Адміністрація президента США розглядає можливість запросити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі або в його резиденції «Мар-а-Лаго». Високопосадовці обговорюють це вже кілька місяців, проте остаточного рішення ще не ухвалили.

Про це в інтервʼю Financial Times розповів спецпредставник Трампа з питань Білорусі Джон Коул.

20 березня Лукашенко заявив, що Трамп запросив його до «Мар-а-Лаго», щоб обговорити «велику угоду». Напередодні він зустрівся з Коулом у Мінську і відпустив 250 політвʼязнів — на сьогодні це найбільше одноразове звільнення в історії Білорусі. В обмін на це США погодились послабити санкції щодо білоруського фінансового сектора, включно з Міністерством фінансів і Банком розвитку Білорусі, а також трьох калійних компаній — «Беларуськалій», «Білоруська калійна компанія» та «Агророзквіт».