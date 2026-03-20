«Орбан знову переграв ЄС — і, можливо, востаннє». Світові медіа про російсько-українську війну 20 березня

«Місто спить. Екіпаж патрульного катера, що мчить темними водами Чорного моря, знає: це ненадовго. Уже за 45 хвилин Одеса опиниться під безперервним повітряним обстрілом. Балістичні ракети та безпілотники прямують до порту, який вони щойно залишили. Розвідка попереджає, що ця атака може стати найбільшою від початку року. Для капітана катера Іллі та його екіпажу це означає одне — вони стануть частиною останнього рубежу багаторівневої оборони, що намагається перехопити цілі, які проносяться нічним небом. Завдання надзвичайно складне. Використовуючи кулемети, встановлені на носі та кормі, екіпаж намагатиметься збити ворожі дрони». Так починається матеріал The Telegraph про українську систему багаторівневої протиповітряної оборони, яка допомагає перехоплювати безпілотники. Сили оборони поєднують різні елементи захисту: раннє виявлення цілей за допомогою мережі сенсорів і штучного інтелекту, щоб їх знищувати на різних етапах — у повітрі, на підльоті до міста і вже безпосередньо над об’єктами. Досвід України в протидії російським масованим обстрілам — часто масштабніших, ніж ті, що Іран досі здійснив у Перській затоці — означає, що вона має що запропонувати Заходу в обмін на допомогу, йдеться в статті. «Траєкторія наших перехоплень покращується», — каже речник ВМС України командир Дмитро Плетенчук. — Частка збитих літаків часто сягає 90%».

Віктор Орбан знову переграв ЄС і заблокував кредит для України на €90 мільярдів. Попри 16 років участі в європейських самітах, ця зустріч може стати для нього останньою, пише Politico. Як зазначає видання, Орбан давно дратує Брюссель, а разом із ним Париж, Берлін та інші столиці. Перед засіданням Європейської ради ЄС підготував компроміс, який мав дозволити угорському прем’єру зберегти обличчя під час виборчої кампанії та водночас погодитися на позику. Ішлося про те, щоб відкласти виділення коштів Києву, доки не відновиться постачання російської нафти через трубопровід «Дружба». «З Орбаном треба поводитися як із шестирічною дитиною, — підлаштовуватися під нього», — сказав Politico один дипломат. Якщо Орбана переоберуть — що, за словами одного чиновника ЄС, багато лідерів у залі саміту вважали ймовірним, — тоді він може бути більш охочим схвалити позику, щойно нафта знову потече трубопроводом «Дружба». Та якщо він цього не зробить, на наступній зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі 23—24 квітня Угорщину можуть покарати. Серед варіантів — заморозити фінансування, позов до суду ЄС, штрафи та навіть так званий ядерний варіант — застосування статті 7, яка позбавляє країну права голосу в Євросоюзі.

